x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 2 horas
bookmark

“Ahorro necesario para pensión de salario mínimo pasó de $350 a $550 millones” Presidente Protección

hace 2 horas
Luz María Sierra

Juan David Correa, presidente de Protección, revela que el alza del salario mínimo encareció la jubilación un 50%. Además, advierte riesgos fiscales en la reforma y defiende la rentabilidad de las inversiones de los fondos en el extranjero....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más