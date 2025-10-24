x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

Socavación en el metro: ¿cómo es la reparación, plan de contingencia y cuándo vuelve a operar?

24 de octubre de 2025
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra

El Metro de Medellín enfrenta una de sus contingencias más serias tras la socavación que afectó la vía férrea entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Tomás Elejalde, Gerente del Metro, revela en esta entrevista exclusiva los detalles de la emergencia, que se produjo por una creciente grande del río Medellín el domingo anterior....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

