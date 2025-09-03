hace 12 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El truco de la tributaria

hace 12 horas

2025-09-03 12:36:27

Hagamos cuentas. En diciembre pasado el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso una reforma tributaria que buscaba recoger $12 billones de pesos y sufrió una estruendosa derrota. Se la tumbaron, entre otras cosas por la desconfianza en la capacidad del Gobierno para utilizar bien esos recursos....