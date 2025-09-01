x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Helicóptero se accidentó en el aeropuerto que sirve a Cali

01 de septiembre de 2025
El Colombiano

Este lunes, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira fue escenario de un incidente con un helicóptero de Delta Helicópteros S.A.S., modelo Bell 206L3. La aeronave, que se encontraba aterrizando, sufrió lo que parece ser una falla mecánica, dejando dos de sus cuatro ocupantes heridos. El suceso provocó una suspensión temporal de las operaciones aéreas, que posteriormente fueron normalizadas por la Aeronáutica Civil. Coincidentemente, este mismo día la Aeronáutica Civil asumió oficialmente la operación pública del aeropuerto tras 25 años, anunciando inversiones significativas para su mantenimiento y desarrollo, y reiterando su compromiso con la seguridad operacional y el progreso regional....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más