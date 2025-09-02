x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Qué pagarían más caro los colombianos con la reforma tributaria?

02 de septiembre de 2025
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

La reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro busca recaudar $26,3 billones con 95 artículos que impactarán directamente el bolsillo de los colombianos, empresas y sectores específicos....

Alejandro Bermúdez Montoya
