La historia del suicidio de los indígenas por la llegada de los españoles al Valle de Aburrá

hace 6 horas

2025-09-02 9:58:13

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO y Juan Diego Ortiz, editor de la sección de noticias locales conversaron con Juan Luis Mejía, abogado, exministro de Cultura y experto en historia de Antioquia, sobre los 350 años que cumple Medellín en 2025....