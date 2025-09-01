hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Bloqueo en la vía Caldas-Medellín: transportadores exigen soluciones urgentes a la movilidad

La movilidad en el sur del Valle de Aburrá, especialmente en Caldas, se encuentra gravemente afectada por un bloqueo de transportadores este 1 de septiembre. Las protestas se deben a obras diurnas en la “vía vieja”, derrumbes como el del sector El Ciclista y la lentitud en la atención a emergencias viales. Esta situación deja a miles de ciudadanos caminando hacia la estación La Estrella del Metro, quienes critican la falta de aviso previo del plantón....