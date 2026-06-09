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Quería ser Aureliano y terminó como José Arcadio

hace 1 hora
Luz María Sierra

La tragedia para Gustavo Petro es que quiso ser el coronel Aureliano Buendía, el guerrero mítico, el que enfrentó al establecimiento. Pero, faltando dos meses para salir del cargo, terminó pareciéndose a otro personaje de Cien Años de Soledad, a José Arcadio Buendía en su ocaso de los últimos días, que terminó atado al castaño del patio de su propia casa....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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