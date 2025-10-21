x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
El rugido de los motores de las monster trucks se escuchó en Medellín

Jeann Carlos Rodríguez Caro

El rugir de los motores invadió Medellín con el Monster Truck Recargado 2025, un show lleno de saltos, potencia y adrenalina en el Centro de Eventos La Macarena.

Las imponentes camionetas monstruo aplastaron autos y levantaron aplausos, mientras los pilotos de Freestyle Motocross y los riders de BMX desafiaron la gravedad con acrobacias espectaculares.

También hubo espacio para la destreza de los dobles Stunt, que con motos y cuatrimotos encendieron el público....

