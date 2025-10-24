x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

“Hay traquetopolítica a cambio de votos para el Pacto Histórico”: Claudia López

24 de octubre de 2025
Luz María Sierra

De visita en Medellín, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López criticó duramente la política de paz total del presidente Gustavo Petro y dijo que después de derrotarlo “lo más importante es recuperar la seguridad”....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más