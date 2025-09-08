x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 6 horas
bookmark

¿Qué me funcionó? | El camino de Auco hacia la innovación tecnológica

hace 6 horas
El Colombiano
Luz María Sierra

Santiago Montoya, cofundador de Auco, plataforma colombiana que gestiona y simplifica los procesos documentales electrónicos y que ahora trabaja con más de 400 empresas en cerca de 12 países, es el primer invitado de la miniserie ¿Qué me funcionó?, realizada por El Colombiano en colaboración con Ruta N....

El Colombiano
El Colombiano
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más