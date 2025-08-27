bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Primeras imágenes oficiales del envío militar estadounidense al Caribe venezolano

27 de agosto de 2025

2025-08-27 17:55:34

El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió las primeras imágenes oficiales de buques de guerra avanzando hacia el Caribe, en dirección a costas venezolanas. La operación, considerada la mayor movilización regional desde la invasión a Panamá, incluye el USS Iwo Jima y tres destructores. Como respuesta, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos y calificó la operación como “amenaza estrafalaria”....