Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
“Para gobernar bien hay que pisar callos”: Alonso Salazar

El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, en entrevista con Luz María Sierra habla sobre la Medellín de los años 90, los retos que tuvo que enfrentar la sociedad antioqueña para vencer la cruda violencia generada por el narcotráfico y cómo la cultura y el arte jugaron un papel fundamental en la transformación que posteriormente llegó a la capital del departamento....

Directora de EL COLOMBIANO.

