¿Diego Arias tiene miedo de poner a Edwin Cardona de suplente?

Videos
0
“Petro es un caos y el Gobierno del 26 va a ser el más difícil de la historia reciente”: Fajardo
Videos
0
Medellín ensaya su alumbrado navideño y en Envigado ya se puede disfrutar
Videos
0
¿Por qué Petro pagó 55% más por los aviones de guerra suecos?
Videos
0
Los locutores de Latina Estéreo cuentan la historia de la emisora salsera de Medellín
Videos
0
Medellín entra en meditación el 30 de noviembre
Videos
0
“Mientras estuve en Nacional, Leonel nunca estuvo en carpeta para ser técnico”: Marulanda
Videos
0
Verónica Alcocer: ¿cómo paga su lujoso estilo de vida en Europa?
Videos
0
Trump dice que “podrían tener algunas discusiones” con Maduro