¿Por qué Petro pagó 55% más por los aviones de guerra suecos?

21 de noviembre de 2025

2025-11-21 17:31:43

En este nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Primero le damos una mirada al escándalo de la compra de aviones Gripen a Suecia, con un sobrecosto del 55% respecto a Tailandia. Analizamos la estrategia de Petro para desviar la atención del contrato, revelando sus cuentas financieras de la UIAF y mostrándose en pose de víctima. Luego, abordamos la contradicción del presidente al ordenar bombardeos que causaron la muerte de menores, una acción que él mismo había calificado, años atrás, como “crimen de guerra”, lo que evidencia el fracaso de la Paz Total. Finalmente, analizamos el malestar presidencial por el progreso de Antioquia, atacando a las autoridades regionales que financiaron el Túnel del Toyo —una obra logística de trascendencia nacional— que el Gobierno Nacional no apoyó....