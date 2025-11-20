x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 5 horas
bookmark

Los locutores de Latina Estéreo cuentan la historia de la emisora salsera de Medellín

hace 5 horas
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Por cuatro décadas, Latina ha modelado los gustos salseros de la capital de la montaña. Conversamos con los encargados de presentar las canciones que hacen mover a los salseros de acero y acera....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Sara Kapkin
Sara Kapkin

