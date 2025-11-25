x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

“Las alianzas de Petro rayan con lo criminal”: Paola Holguín

25 de noviembre de 2025
Luz María Sierra

En entrevista con El Colombiano, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín advierte que las revelaciones que hizo el informe de Noticias Caracol sobre las supuestas infiltraciones de las disidencias de alias “Calarcá” a las fuerzas del Estado, son de la mayor gravedad porque “hay pruebas, hay chats, hay cartas, y hay fotos”. ...

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más