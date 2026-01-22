hace 4 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Mientras mueren los pacientes, están contratando ejércitos electorales”: Andrés Forero, candidato al Senado

Andrés Forero, cabeza de lista del Centro Democrático al Senado, es uno de los legisladores más destacados del Congreso actual. Su partido lo escogió como cabeza por su trabajo juicioso de control político al Gobierno Petro; se ha concentrado en la vigilancia al sistema de salud impulsado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sus denuncias han revelado excesos del Ejecutivo con el presupuesto y la arbitrariedad de varias decisiones.

EL COLOMBIANO habló con Forero sobre su campaña y el apoyo a Paloma Valencia. Pero también, por supuesto, sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, su coequipero....