Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
hace 4 horas
Mientras mueren los pacientes, están contratando ejércitos electorales”: Andrés Forero, candidato al Senado

hace 4 horas
Luz María Sierra

Andrés Forero, cabeza de lista del Centro Democrático al Senado, es uno de los legisladores más destacados del Congreso actual. Su partido lo escogió como cabeza por su trabajo juicioso de control político al Gobierno Petro; se ha concentrado en la vigilancia al sistema de salud impulsado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sus denuncias han revelado excesos del Ejecutivo con el presupuesto y la arbitrariedad de varias decisiones.

EL COLOMBIANO habló con Forero sobre su campaña y el apoyo a Paloma Valencia. Pero también, por supuesto, sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, su coequipero....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

