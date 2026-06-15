hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Me acosté inquieto ese día”: registrador cuando Petro no reconoció primera vuelta

hace 1 hora

2026-06-15 15:27:25

En entrevista con la directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, el registrador Hernán Penagos habló sobre las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta y de las denuncias infundadas del petrismo sobre fraude electoral....