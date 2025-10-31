bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿La irresponsabilidad de Petro nos metió en una guerra?

31 de octubre de 2025

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana.Primero, cómo la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton desencadenó una crisis, con efectos inmediatos como el bloqueo de tarjetas de crédito y la negativa de venta de combustible al avión presidencial en el extranjero, tensando aún más las relaciones con Estados Unidos.

Luego, revisamos la andanada desmedida de trinos del presidente, donde hizo afirmaciones falsas, mezcló citas eruditas con delirios y anunció su separación de Verónica Alcocer para luego retractarse, generando una grave controversia sobre el uso de recursos públicos.

Finalmente, examinamos los resultados de la consulta del Pacto Histórico: una votación baja, influenciada por maquinarias políticas, que llevó al Congreso a figuras cuestionadas y dejó en evidencia las tensiones internas y un cambio de discurso según conviniera....