x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Entre la presión y la convicción: la historia del primer título de Diego Arias con Atlético Nacional

19 de diciembre de 2025
El Colombiano

En este episodio de Línea de Gol hablamos con el técnico Diego Arias que cerró el año levantando su primer título como entrenador profesional con Atlético Nacional y, más allá del trofeo, dejó una reflexión profunda sobre el valor del proceso, la presión por ganar y las lecciones que el fútbol entrega dentro y fuera de la cancha....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más