Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 7 horas
Elkana Bohbot, el colombo-israelí que fue liberado tras estar secuestrado por Hamás

hace 7 horas
El Colombiano

Elkana Bohbot, de 36 años, era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno. El colombo israelí era uno de los últimos 13 secuestrados que fueron entregados a la Cruz Roja por Hamás, grupo que entregó en total a 20 rehenes....

