Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
hace 8 horas
bookmark

Doña Montaña, el legado de la Bienal para Antioquia

hace 8 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

Andrés Camilo Suárez Echeverry

Tolimense, apasionado por contar historias por medio de mis fotografías.

Este lunes 13 de octubre comienza el montaje de esta gran escultura en el intercambio vial del aeropuerto José María Córdova. Hace parte de las obras de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín. La intención es que quede de “herencia”....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya
Andrés Camilo Suárez Echeverry
Andrés Camilo Suárez Echeverry

