Entre trovas y actualidad política

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“Me acosté inquieto ese día”: registrador cuando Petro no reconoció primera vuelta
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David Sánchez, el fotógrafo de “los gravitosos” y del punk de barrio en Colombia
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Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros”
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Luis7Lunes: rapero a tiempo completo
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“El nombramiento de Quintero nos hizo perder cientos de votos en Antioquia”: Carlos Carrillo
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¿Por qué le está fallando la estrategia a Cepeda?
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¿Regresará Sebastián Pérez a Nacional?
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Quería ser Aureliano y terminó como José Arcadio