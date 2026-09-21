hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin EN VIVO l Audiencia contra Miguel Quintero

hace 2 horas

2026-09-21 12:2:32

El representante de las víctimas en el caso de presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) argumentará este lunes por qué Sebastián Ortega, uno de los imputados en las últimas semanas, debe afrontar el resto de este proceso penal en la cárcel....

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