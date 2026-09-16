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hace 2 horas
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Gastón Pezzuti habló de James, Nacional y su renuncia a la Selección: “Hay que respetar su decisión”

hace 2 horas

En este episodio de Línea de Gol, el ídolo de Atlético Nacional, Gastón Pezzuti, habló sobre la llegada de James Rodríguez, su decisión de dejar la Selección Colombia y el presente del equipo verdolaga. Además, Gastón también habló de su regreso al fútbol en un nuevo rol que emprende como asistente técnico....

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