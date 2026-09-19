hace 57 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Dany Hoyos y Primavera, la novela de los amigos muertos, la salsa, el fútbol y la Medellín de los 90

hace 57 minutos

2026-09-19 10:43:24

Claudia Arango Holguín Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora. Seguir Periodista

Dany Alejandro Hoyos creció en un barrio popular, con muchos amigos y jugando en la calle. “Mis juguetes fueron imaginarios: escondite, chucha cogida, yeimis, arranca yuca, stop, tin tín corre corre y esconde la correa”, se lee en su más reciente novela llamada Primavera. Son sus nostalgias, la remembranza de los amigos que ya no están, una mezcla entre realidad y ficción....

Claudia Arango Holguín Editora de Tendencias

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