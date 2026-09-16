hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Fiscal pedirá prisión para Miguel Quintero

hace 2 horas

2026-09-16 11:3:36

Quedó en firme el martes 15 de septiembre la imputación por interés indebido en contratos y peculado contra este y otras tres personas. Hoy miércoles se discutirá si él y Ortega van a la cárcel....