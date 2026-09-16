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Fiscal pedirá prisión para Miguel Quintero

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Quedó en firme el martes 15 de septiembre la imputación por interés indebido en contratos y peculado contra este y otras tres personas. Hoy miércoles se discutirá si él y Ortega van a la cárcel....

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