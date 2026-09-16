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EN VIVO | El Periódico de Mañana

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Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Jacobo Betancur Peláez

Comunicador Social - Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. He trabajado para medios como Radio Bolivariana y El Tiempo. Hago parte del Área Metro e investigo temas de gobierno, política, salud, servicios públicos e historia. Creo en la importancia del periodismo para vigilar al poder.

En “El Periódico de Mañana”, Daniel Rivera Marín y Juan Diego Ortiz te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle mañana Jueves 17 de septiembre...............

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

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