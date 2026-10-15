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EN VIVO | El Periódico de Mañana - 15 de Octubre de 2026

hace 2 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Klarem Valoyes Gutiérrez

Periodista y magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario.

En “El Periódico de Mañana”, Juan Diego Ortiz y Klarem Valoyes te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle este 15 de octubre de 2026.......

Juan Diego Ortiz Jiménez
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Klarem Valoyes Gutiérrez
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