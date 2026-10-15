bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Árboles que parecen sanos, pero pueden caer: el peligro oculto en Medellín

hace 2 horas

2026-10-15 10:17:27

Juan Sebastián Carvajal Beltrán Editor del área audiovisual

¿La lluvia es la única culpable de la caída de árboles en Medellín? No. Las raíces atrapadas entre el cemento, los vientos fuertes y el deterioro interno pueden convertir un árbol aparentemente sano en un riesgo. Tras las emergencias de octubre, exploramos por qué se desploman los árboles, qué especies preocupan y qué está haciendo Medellín para prevenir nuevas caídas. Según la Alcaldía, a octubre de 2026 había 334 árboles con ficha de riesgo para tala pendientes de intervención. ¿Qué tan preparado está el arbolado de la ciudad para la próxima tormenta?...

Más videos en YouTube