Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
hace 2 horas
bookmark

“Gracias a Dios no me he muerto todavía”: Cochise Rodríguez, con humor y ganas de volver a pedalear

hace 2 horas
Jheyner A. Durango Hurtado

Comunicador Social-Periodista, apasionado de las historias, amante de los deportes. Trabajé en el periódico El Mundo y actualmente hago parte de EL COLOMBIANO.

A Martín Emilio un susto cardíaco lo obligó a hacer una pausa, pero no le quitó la sonrisa ni las ganas de montar en bicicleta. En charla con EL COLOMBIANO, Cochise cuenta cómo avanza su recuperación y por qué sigue disfrutando la vida sin amarguras....

Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

Más videos en YouTube

Todos los videos

Ver más