hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Gracias a Dios no me he muerto todavía”: Cochise Rodríguez, con humor y ganas de volver a pedalear

hace 2 horas

2026-10-11 8:46:53

Jheyner A. Durango Hurtado Comunicador Social-Periodista, apasionado de las historias, amante de los deportes. Trabajé en el periódico El Mundo y actualmente hago parte de EL COLOMBIANO.

A Martín Emilio un susto cardíaco lo obligó a hacer una pausa, pero no le quitó la sonrisa ni las ganas de montar en bicicleta. En charla con EL COLOMBIANO, Cochise cuenta cómo avanza su recuperación y por qué sigue disfrutando la vida sin amarguras....

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