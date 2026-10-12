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hace 52 minutos
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Javier Cadavid: 12 años preso por un delito que nunca existió

hace 52 minutos
Juan Sebastián Carvajal Beltrán

Editor del área audiovisual

Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Ante la ausencia de bancos, un comerciante antioqueño ideó un sistema de remesas para llevar dinero a su pueblo y evitar que la guerrilla se lo robara en los retenes. Sin embargo, esa solución terminó convirtiéndose en uno de los errores judiciales más icónicos del conflicto armado: a los ojos de la justicia, pasó a ser considerado cómplice de las Farc y fue condenado a 23 años de prisión. Purgó doce años y cuatro meses tras las rejas —pintando cuadros 24 veces el rostros de Jesús—, mientras su esposa Mariela recorría cárceles del país buscando la verdad de los exguerrilleros. Acaba de ser declarado inocente. ...

Juan Sebastián Carvajal Beltrán
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Metro

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