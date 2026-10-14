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EN VIVO | El Periódico de Mañana - 14 de Octubre de 2026

hace 6 horas
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Klarem Valoyes Gutiérrez

Periodista y magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario.

En “El Periódico de Mañana”, Daniel Rivera Marín y Klarem Valoyes te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle este 15 de octubre de 2026....

Daniel Rivera Marín
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Editor General

Klarem Valoyes Gutiérrez
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