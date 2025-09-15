bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin En Nacional hay que bajarle a los egos

15 de septiembre de 2025

2025-09-15 17:40:28

El exjugador verdolaga, Francisco Pacho Foronda, analiza la irregularidad del conjunto antioqueño en la Liga y habla sobre si es pertinente o no un cambio de técnico en este momento, además de la responsabilidad de los jugadores....