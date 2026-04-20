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hace 36 minutos
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El “Garrincha” colombiano le jala las orejas al DIM: César Valoyes

hace 36 minutos
El Colombiano

En este episodio de Línea de Gol, César Valoyes, bicampeón de Liga con el DIM, habla sobre el momento difícil que atraviesa el conjunto rojo, del título de la Selección Colombia Sub -17, de la Selección mayor y también detalles de su carrera, entre otros temas....

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