hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El enredo de Petro en la tragedia del Hércules

hace 3 horas

2026-03-27 17:35:8

En esta edición de Mesa Central analizamos tres temas clave: la tragedia del avión de la FAC en Puerto Leguízamo, donde Petro culpó a gobiernos anteriores ignorando el mantenimiento certificado de la aeronave; el panorama electoral a 65 días de la primera vuelta, con Paloma Valencia en ascenso y Cepeda tocando techo, según las últimas encuestas; y las nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe, que apuntan a un gestor de paz que hizo parte de la denominada Paz Total del gobierno Petro....