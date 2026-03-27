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El enredo de Petro en la tragedia del Hércules

hace 3 horas
El Colombiano

En esta edición de Mesa Central analizamos tres temas clave: la tragedia del avión de la FAC en Puerto Leguízamo, donde Petro culpó a gobiernos anteriores ignorando el mantenimiento certificado de la aeronave; el panorama electoral a 65 días de la primera vuelta, con Paloma Valencia en ascenso y Cepeda tocando techo, según las últimas encuestas; y las nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe, que apuntan a un gestor de paz que hizo parte de la denominada Paz Total del gobierno Petro....

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