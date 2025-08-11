x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 6 horas
Cómo un escultor famoso salvó a un adolescente sin hogar que hoy gobierna su pueblo natal

hace 6 horas
Heidi Tamayo Ortiz

Periodista de la Universidad de Antioquia. Cubro temas de paz, conflicto armado, derechos humanos, niñez, género y política.

Una historia increíble de superación: Aldubar Vanegas, actual alcalde de Fredonia (Antioquia), vivió en las calles durante tres años cuando era adolescente. Sin hogar tras la separación de sus padres, dormía en carros abandonados y dependía de la caridad de los vecinos.

Su vida cambió cuando conoció al reconocido escultor Rodrigo Arenas Betancourt, quien lo ayudó a través de los libros - comenzando con “La náusea” de Sartre. El maestro le consiguió un hogar juvenil, lo apoyó para terminar el bachillerato y conseguir trabajo.

Ahora, 30 años después y siendo alcalde, Vanegas quiere saldar la deuda de gratitud: crear un museo con réplicas de las obras del escultor, restaurar las esculturas del pueblo y posicionar a Fredonia como la cuna de Arenas Betancourt, el artífice del famoso Monumento a la Raza de Medellín....

Heidi Tamayo Ortiz
Heidi Tamayo Ortiz

Metro

