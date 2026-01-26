x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 3 horas
bookmark

Diego Calva habla de su experiencia en The Night Manager en Medellín y con Tom Hiddleston

hace 3 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

El actor mexicano interpreta al antagonista de esta segunda temporada. También estuvo en Colombia grabando varios capítulos y disfrutó del país y su cultura: estuvo hasta en La Feria de las Flores. ...

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

Todos los videos

Ver más