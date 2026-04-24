hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así es la “Guerra a muerte” en la Casa de Nariño

hace 2 horas

2026-04-24 16:58:2

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta edición de Mesa Central analizamos las graves denuncias de la exdirectora del Dapre y ahora gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez sobre un presunto entramado de corrupción, amenazas y espionaje al interior de la Casa de Nariño. También examinamos la evasiva postura del candidato Iván Cepeda frente a los debates y la posible Asamblea Constituyente, así como el uso de recursos públicos para sostener una amplia maquinaria de propaganda oficial. Entre tanto, Petro refuerza una maquinaria de propaganda que incluye cuentas falsas, videos generados con inteligencia artificial y más de 220 periodistas activos en todo el país....