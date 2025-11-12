x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Armando Benedetti llama “demente” y “delincuente” a Cristina Lombana tras allanamiento

12 de noviembre de 2025
El Colombiano

El ministro Armando Benedetti volvió a encender la polémica al insultar públicamente a la magistrada Cristina Lombana, llamándola “loca y delincuente”, tras una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia. Benedetti enfrenta siete procesos activos por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, y su residencia en el exclusivo Club Lagos de Caujaral, que antes perteneció a Álex Saab, genera dudas sobre sus finanzas, ya que paga más de $20 millones de pesos de arriendo a pesar de haber declarado estar “en la quiebra”....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más