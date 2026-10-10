hace 39 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin En Venecia conservan abejas sin aguijón que producen miel con perfiles de sabor propios

hace 39 minutos

2026-10-10 16:37:21

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Un campesino de ese municipio creó un meliponario para trabajar con abejas nativas, que son menos defensivas que las abejas comerciales. Esta es la historia de unos animales vitales para la vida en el planeta....

Ángel Castaño Guzmán Tendencias

Más videos en YouTube