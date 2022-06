Se llegó la premiación de los MTV Movies & TV Awards, un certamen que reconoce a las producciones que marcan tendencia en cine y televisión. Este año la ceremonia se realizó en California, EE. UU., con la conducción de la actriz Vanessa Hudgens.

La más nominada de la ceremonia fue Spider-Man: No Way Home y Euphoria, cada una con siete; seguidos por The Batman, con cuatro; Shang-Chi, The Lost City, Loki, Summer House y Selling Sunset, cada una con tres.

En esta ocasión, el premio a mejor película se lo llevó Spider-Man: No Way Home. Así mismo, el premio a la mejor actuación se lo quedó Zendaya, por su interpretación en Euphoria. De igual manera, hubo reconocimientos especiales para Jennifer López y Jack Black. Aquí está la lista de los galardonados.

Genio de la comedia: premio especial para Jack Black

MTV Generation Award: Premio especial para Jennifer López

Reality Royalty Lifetime Achievement: Bethenny Frankel

Mejor villano: Daniel Radcliffe por su papel en The Lost City

Mejor Canción: On My Way de la película Marry Me

Mejor documental: Olivia Rodrigo por Driving Home 2 U

Mejor Performance Breakthrough: Sophia Di Martino por Loki

Mejor película: Spider-man: No way home

Mejor actuación en un show: Zendaya por su papel en Euphoria

Mejor Equipo: Tom hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson por Loki

Mejor Beso: Poopies y la serpiente en Jackass Forever

Mejor pelea: Cassie VS Maddy en Euphoria