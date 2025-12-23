De García Márquez a la ciencia: Lepanthes nasariana, la nueva especie de orquídea colombiana que surge con una extinción anunciada

A simple vista, Lepanthes nasariana no parece una planta destinada a cargar con una tragedia. Crece discreta, casi invisible, aferrada a ramas cubiertas de musgo en bosques altoandinos, con hojas pequeñas y flores diminutas que solo se revelan a quien se detiene a mirar con atención. Como muchas orquídeas de alta montaña, vive en un ecosistema límite: frío, húmedo, preciso, donde cualquier variación puede alterar el equilibrio.
La paradoja quedó documentada en el artículo Chronicle of a death foretold: Lepanthes nasariana (Orchidaceae, Pleurothallidinae), a newly described high-Andean orchid facing a worst-case climate change scenario, publicado recientemente en la revista científica PhytoKeys. Allí, los botánicos confirman que se trata de una especie nueva y, al mismo tiempo, que los modelos climáticos proyectan para ella uno de los escenarios más severos posibles: bajo trayectorias de calentamiento extremo, hasta el 96% del área climáticamente adecuada para Lepanthes nasariana podría desaparecer hacia 2090.
La historia de esta orquídea la cuenta Juan Sebastián Moreno, investigador de la Fundación Ecotonos y del Jardín Botánico de Cali, y autor principal del estudio, quien la encontró por primera vez en el municipio de Totoró, Cauca, y siguió sus rastros durante años en distintas cordilleras, comparando minuciosamente sus rasgos y reuniendo evidencia que le permitiera confirmar que no había sido descrita antes.
En EL COLOMBIANO hablamos con él sobre la decisión de nombrarla nasariana, en alusión a Santiago Nasar, el personaje de Crónica de una muerte anunciada, y sobre una inquietud incómoda: ¿qué ocurre cuando la ciencia puede anticipar el riesgo de extinción, pero la acción llega demasiado lenta?