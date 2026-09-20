¿Los gallinazos curan el cáncer? Estos son los mitos que amenazan a los animales silvestres en Colombia

Detrás del tráfico ilegal de fauna silvestre están también las creencias sobre los supuestos poderes medicinales de los animales. Una muestra de ello es el reciente rescate de cinco serpientes cascabel en el Huila, que, al parecer, iban a ser sacrificadas para elaborar productos promocionados como tratamientos contra el cáncer.
El operativo fue realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), en articulación con la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento del Huila.
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“Durante el procedimiento también fueron decomisadas dos estructuras músculo-esqueléticas pertenecientes a la misma especie, dos frascos con material pulverizado o harina presuntamente derivada de dichas estructuras y cuarenta cápsulas que contenían el mismo componente”, dice el comunicado de la Corporación.
La autoridad ambiental fue enfática al señalar que no existe evidencia científica que soporte este tipo de tratamientos, y por eso, este tipo de prácticas representan un riesgo, tanto para quién consume los productos, como para las especies, pues se vuelven foco del tráfico ilegal de fauna. Además, el operativo permitió evitar que los animales fuesen sacrificados y, posteriormente, comercializados.
En este caso, las cinco serpientes rescatadas pudieron ser devueltas a su hábitat natural después de ser valoradas por el grupo de fauna del Hogar de Paso de la CAM en Neiva. Pero pocas especies corren con esa suerte luego de ser capturadas.