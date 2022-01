Determinaron que esa contaminación plástica no proviene de la misma Antártida sino de otras partes, pero que viaja por la atmósfera y se deposita, se reparte. “Este plástico no es nuevo de este año. Es de lo que ya hemos vertido al medio ambiente durante varias décadas”, dice la autora principal Janice Brahney. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy .

Pero también otro estudio publicado el martes y realizado por el Laboratorio Federal Suizo de Ciencia y Tecnología de Materiales, encontró nanoplásticos, partículas aún más pequeñas, de entre uno y cien nanómetros, en las zonas más remotas de los Alpes.

Ya son pocas las zonas que se salvan del daño humano: hay basuras en el fondo más profundo del mar, en todos los océanos, hace dos semanas las encontraron en el aire que rodea al Pic du Midi, una montaña de 2.877 metros en el Pirineo francés y hasta en el interior de otros animales, como tortugas, ballenas y pingüinos.

Pero es relativamente reciente que se escuche que los han encontrado, con tanta frecuencia, en la atmósfera y con tanto impacto. De hecho, según el trabajo suizo, los nanoplásticos se han convertido en uno de los principales problemas de contaminación atmosférica del planeta porque solo Suiza recibe 43 billones de estas tóxicas partículas al año.

¿Cómo es esto posible? ¿Estamos respirando plásticos? Este hecho trae repercusiones para la misma atmósfera, para todos los ecosistemas y para la salud y bienestar de todas las especies animales y vegetales, incluida la humana.

¿Qué es la atmósfera?

La física de la Universidad Eafit, Elena Montilla Rosero, explica que es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y que es la base de las ciencias climáticas, por lo que es tan importante. Dice que depende de su interacción con el Sol, los continentes y los océanos y que es relativamente delgada. Sara Veira Agudelo, experta en ciencias atmosféricas y docente de la Universidad de Antioquia, añade que está compuesta en su mayoría por nitrógeno y oxígeno, pero que en menor proporción tiene otros gases conocidos como los de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano, entre otros. Cumplen un papel fundamental en el clima de la Tierra y son necesarios para tener una temperatura habitable. El problema está, explican, en que cuando hay mayor emisión de esos gases de efecto invernadero, (sea por deforestación, quema de combustibles fósiles, basuras, etc.), se impacta la circulación oceánica y atmosférica, la capacidad de procesar la radiación del Sol que tiene la atmósfera y, a grandes rasgos, aumenta la temperatura del planeta: calentamiento global.

¿Qué son y de dónde provienen los microplásticos?

Los microplásticos son las partículas de plástico menores a 5 milímetros de tamaño y los nanoplásticos son de entre uno y cien nanómetros. Son pequeños, imperceptibles casi y según Andrés Osorio, director del Centro de Excelencia en Ciencias Marinas – CEMarin y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, tienen diversos orígenes: unos pueden ser causados por fábricas e industrias y los otros son los resultados del consumo humano. No son locales, no pasa solo en Colombia o en la Antártida, sino que tiene escala mundial: en los océanos solamente, por ejemplo, son ocho millones de toneladas de desechos plásticos los que van a parar allí. Y no es una problemática solo actual: la botella que alguien utilizó en 1980, aunque no se vea completa, no desapareció sino que se fragmentó en esos trozos demasiado pequeños e imperceptibles y están circulando por la atmósfera o por las corrientes oceánicas, infiltrándose en suelos, aguas y aires. Provienen de envoltorios de alimentos, neumáticos, botellas, bolsas plásticas y demás, que suelen desplazarse hasta la capa superior del agua, son agitadas por las olas y el viento y se capturan en el aire, llegando a la atmósfera.