¡Se les voló! El jaguar de 110 kilos rescatado en la Universidad Nacional se escapó del centro Corpoamazonia

“Se les voló”, escribió la senadora animalista Andrea Padilla, al revelar que “el majestuoso jaguar de 110 kilos que llegó herido y exhausto” a la Universidad Nacional Sede Amazonia “se escapó del centro de Corpoamazonia”.
La alerta fue dada a conocer este 18 de junio por Padilla, quien informó a través de sus redes sociales que el felino ya no se encontraba en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia, donde recibía tratamiento médico antes de ser liberado.
Entérese: Rescatan a un jaguar herido de 110 kilos en la Universidad Nacional Sede Amazonia
Según señaló, durante la mañana las instalaciones aparecieron vacías y las autoridades activaron un comité de gestión del riesgo debido a que la zona donde se encuentra el centro de atención está rodeada por áreas habitadas.
“Dios quiera se adentre en la selva y no tenga ningún encuentro con humanos. Autoridades: no paren de buscarlo”, pidió Padilla.