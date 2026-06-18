¡Se les voló! El jaguar de 110 kilos rescatado en la Universidad Nacional se escapó del centro Corpoamazonia

“Se les voló”, escribió la senadora animalista Andrea Padilla, al revelar que “el majestuoso jaguar de 110 kilos que llegó herido y exhausto” a la Universidad Nacional Sede Amazonia “se escapó del centro de Corpoamazonia”. La alerta fue dada a conocer este 18 de junio por Padilla, quien informó a través de sus redes sociales que el felino ya no se encontraba en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia, donde recibía tratamiento médico antes de ser liberado. Entérese: Rescatan a un jaguar herido de 110 kilos en la Universidad Nacional Sede Amazonia Según señaló, durante la mañana las instalaciones aparecieron vacías y las autoridades activaron un comité de gestión del riesgo debido a que la zona donde se encuentra el centro de atención está rodeada por áreas habitadas. “Dios quiera se adentre en la selva y no tenga ningún encuentro con humanos. Autoridades: no paren de buscarlo”, pidió Padilla.

Horas después, en entrevista con Noticias Caracol, la senadora entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido: “Me informan en esta mañana que cuando fueron a revisarlo, no estaba dentro del recinto, aparecía uno de los laterales roto”, relató. A partir de esa información, Andrea Padilla expuso una hipótesis que, aunque aclaró que es especulativa, podría explicar la fuga. “Muy probablemente él rompió el lateral. Lo que me dicen especulando es que anoche reventaron todas las existencias de pólvora que había en Leticia y esto muy probablemente lo puso en un estado de alerta, de estrés extremo y él huyó”, afirmó. Lea más: Andrea Padilla habla sobre la muerte del perro Tigre en Rionegro y la Ley Ángel: “No fue defensa propia” La congresista insistió en que el uso de pólvora pudo haber generado una reacción de miedo en el felino, especialmente porque, según le reportaron, hasta antes de ese episodio el animal mostraba una evolución favorable.

“Me dicen que estaba realmente muy tranquilo. Estaba muy sereno dentro del recinto, que estaba recibiendo muy bien la medicación, todo el tratamiento, pero fue anoche, reventaron muchísima pólvora y muy probablemente se angustió, se estresó y por esa razón rompió los cerramientos del recinto”, explicó. Sobre las condiciones del lugar donde permanecía el animal, Padilla señaló que se trataba de un espacio con estructuras de vidrio y recordó la fuerza del ejemplar. “Estamos hablando de un animal majestuoso, con una fuerza extraordinaria. Un animal al que además ya le habían inyectado suero, medicamentos, estaba muy fortalecido, estaba muy robusto, recuperado, tiene toda la fuerza del mundo, entonces pues pudo violar la seguridad”.

Mientras confirmó que las autoridades adelantan la búsqueda con drones y detectores térmicos, la senadora reconoció que encontrarlo podría ser una tarea compleja. “Hay muy poca probabilidad. Es un animal muy ágil. Esa es la esperanza, se haya adentrado en selva”, dijo. En esta intervención Padilla advirtió que el centro de fauna se encuentra en una zona cercana a viviendas y comunidades, por lo que existe un riesgo potencial si el jaguar permanece en áreas intervenidas por humanos. El escape también llevó a la congresista a reabrir un debate que viene planteando desde hace varios años sobre la infraestructura destinada a la atención de animales silvestres en Colombia. En su mensaje público aseguró que lo ocurrido evidencia “la urgencia en la que venimos insistiendo desde hace más de tres años —a la que el Ministerio de Ambiente ha hecho oídos sordos— de cualificar las instalaciones de los centros de atención y valoración de fauna silvestre de las corporaciones autónomas regionales”. Padilla incluso dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro, quien días atrás había reaccionado a la aparición del jaguar en la universidad. “Presidente Gustavo Petro, ya que le pareció tan poético el aterrizaje forzoso del jaguar en la universidad, por favor disponga de todos los medios para su búsqueda y puesta a salvo. ¡Que no nos vayan a salir con la trágica paradoja de que el ‘gobierno de la vida’ mató al jaguar!”, escribió.

La historia del felino comenzó en la madrugada del pasado 16 de junio, cuando fue encontrado descansando cerca de la biblioteca de la Universidad Nacional Sede Amazonia. Los expertos determinaron que presentaba heridas en una de sus patas y signos de agotamiento severo. Aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre las razones que llevaron al jaguar a acercarse a una zona urbana, la senadora considera que detrás del caso podrían estar problemas ambientales que afectan a la región.

“Probablemente lo estaban persiguiendo para cazarlo, seguramente por pérdida de hábitat, pues estaba recorriendo territorio para buscar un lugar seguro, no sabemos; también ahí hay mucha minería ilegal, en fin, es un drama lo que pasa allí ambientalmente”, sostuvo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, la principal esperanza de las autoridades y de los defensores de fauna es que el animal haya retomado su camino hacia la selva amazónica. Mientras continúa el operativo de búsqueda, persiste la incertidumbre sobre el paradero de uno de los depredadores más emblemáticos de América. Siga leyendo: 235 perros y 45 gatos en riesgo por orden de desalojo a refugio animal endeudado hasta el cuello

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