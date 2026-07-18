Así es La Huerta Escuela, el proyecto que les muestra a los turistas otra forma de vivir Medellín

Uno de los sitios más visitados por los turistas en Medellín es la Comuna 13. El lugar comenzó a ganar atractivo por sus escaleras eléctricas y el graffitour, pero, sobre todo, por la historia de resiliencia de sus habitantes, quienes han enfrentado todo tipo de violencias. La más recordada y trágica de ellas fue la Operación Orión.
Lea: ¿Se desbordó el turismo en Comuna 13? 88% de los grafitis están tapados y la comunidad busca organizarse
Sin embargo, con los años y el incremento desbordado de visitantes, el relato de los viven allí pasó a segundo plano, igual que los graffitis. El comercio se apropió de todo, hasta de la historia, creando ficciones a la medida de lo que buscan los turistas y poniendo a Pablo Escobar en el centro.
Por el contrario, en la Comuna 1, en el barrio Santo Domingo Savio, no quieren que ocurra lo mismo. Por eso insisten en promover un turismo comunitario, en el que sean ellos mismos quienes cuenten su historia.
–Nosotros acá no queremos hablar de esos personajes nefastos en la historia de Medellín, ni replicar esas formas. Queremos hablar de la comunidad, de cómo viven las familias, cómo son las relaciones entre vecinos, cómo nos ayudamos, porque somos un barrio solidario, que coopera, que ayuda, que transforma y que se construyó ladrillo a ladrillo –dice Rosalbina González, presidenta de la junta directiva de la Corporación Huerta Escuela Esther Vásquez.
–Es que este barrio se construyó así, en la procesión del adobe. Todo el mundo llegaba a la misa con un adobe para hacer una casa, una caseta, en fin, lo que fuera necesario –agrega Cecilia Sánchez, representante legal y directora de la Corporación.
La Huerta Escuela Esther Vásquez, en Santo Domingo Savio, funciona como una especie de puente para conectar el campo y la ciudad, y el barrio con las instituciones. Es como un portal que aparece en medio de las casas, con escaleras altas y pendientes que bajan, parece que no van a ninguna parte, pero conducen a una pequeña propiedad al borde de la montaña.
Ese pasaje que va de la calle a la finca es como un pequeño viaje en el tiempo porque allí, en esa casita, se guardan las historias del barrio, fundado en 1963, y las tradiciones campesinas de quienes le fueron dando forma como Esther, la abuela materna de Cecilia, que llegó desde Guarne cuando el barrio apenas empezaba a construirse.