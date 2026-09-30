¿Colombia podría quedarse sin playas?: más del 50% tiene tendencia erosiva

Según un estudio reciente de Invemar, “de los 3.991 kilómetros de línea de costa analizados en Colombia, el 63 % presentó tendencia erosiva”. Es decir, en más de la mitad de las playas colombianas hay una pérdida gradual de la tierra y la arena. Según el senador Marcos Daniel Pineda, son varias las causas de dicho fenómeno, entre ellas el calentamiento global y la falta de planeación y cuidado ambiental de las costas. EL COLOMBIANO habló con él de este tema y del proyecto de ley que impulsa en el Congreso de la República para crear una gobernanza en las playas nacionales.
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