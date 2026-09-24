¡Lamentable! Hallan cuatro manatíes antillanos muertos en Barrancabermeja; investigan contaminación

Cuatro manatíes antillanos fueron encontrados muertos en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, Santander, mientras pescadores y autoridades investigan una posible afectación ambiental en los caños San Silvestre y El Rosario. El hallazgo ocurrió el miércoles 23 de septiembre durante un recorrido realizado por pescadores, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). La alerta inicial correspondía a un solo animal, pero durante la inspección fueron encontrados otros tres. Entérese: Video| Una embarcación que intentó evitar a un hipopótamo pasó justo sobre el animal en el río Nare: ¿cuál es el nuevo plan de manejo? De acuerdo con Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), los ejemplares corresponden a dos machos y dos hembras. La dirigente señaló que uno de ellos sería una cría: “Parece que era una familia completa, hay un manatí bebé”, aseguró Velásquez en un video difundido en redes sociales.

Los pescadores de la zona ya habían reportado la muerte de peces en el tramo que conecta el sector de la Represa con el caño El Rosario. En algunos puntos también manifestaron haber observado material con apariencia aceitosa sobre el agua y la presencia de otras especies muertas, entre ellas garzas, babillas y patos. Uno de los animales fue localizado en el caño San Silvestre, en un sector donde hay tuberías asociadas con infraestructura de Cenit, filial de Ecopetrol dedicada al transporte y logística de hidrocarburos: “Encontramos al manatí atrapado en medio de las tuberías muerto. Realmente es lamentable y muy preocupante”, dijo Velásquez a La Vanguardia. Lea más: ¿Los gallinazos curan el cáncer? Estos son los mitos que amenazan a los animales silvestres en Colombia

Las inquietudes de la comunidad no comenzaron con el hallazgo de los cuatro manatíes. Pescadores de Barrancabermeja han denunciado durante años posibles vertimientos de hidrocarburos en el área de influencia de la ciénaga San Silvestre, uno de los principales cuerpos de agua del Magdalena Medio y fuente de abastecimiento de la ciudad: “Esto nos duele como comunidad de pescadores que hemos venido monitoreando la especie, pero también denunciando hechos de contaminación y exigiendo que se hagan unos estudios serios de lodos para determinar las condiciones de la ciénaga y el caño San Silvestre”, señaló la dirigente de Fedepesan.

En Barrancabermeja ya se habían registrado muertes de estos animales. Según información de autoridades locales citada en los reportes, al menos 16 manatíes han muerto en el complejo de ciénagas del municipio durante los últimos siete años, principalmente en sectores de San Silvestre y El Llanito. En abril de este año, la CAS también informó sobre el hallazgo de otro manatí muerto en la ciénaga San Silvestre. Conozca: Los manatíes, una especie en riesgo de desaparecer en Colombia

Hidrocarburos, una de las hipótesis bajo investigación

Fuentes de la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja consultadas por El Espectador señalaron de manera preliminar que en el caño El Rosario habría trazas de grasas y aceites y que la mortandad podría estar relacionada con contaminación por hidrocarburos. La CAS adelanta las necropsias de los animales para establecer las causas. En las inspecciones también participan entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Ecopetrol, mientras se recopilan datos sobre las condiciones del agua y del ecosistema.

Además de la posible contaminación, durante la investigación deberán evaluarse otros factores mencionados en los reportes, como las altas temperaturas y una eventual reducción de los niveles de oxígeno en el agua.

En denuncias conocidas por la Fiscalía, pescadores han relacionado distintas afectaciones de fauna con posibles episodios de contaminación y han señalado problemas para utilizar el agua de la zona. Como parte de esas investigaciones, el CTI tomó muestras de agua y entrevistó a nueve pescadores. Algunos señalaron a instalaciones petroleras ubicadas en el área como parte de sus denuncias. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El caso genera preocupación por el estado del manatí antillano en el Magdalena Medio. La especie enfrenta amenazas relacionadas con la transformación de sus hábitats, la deforestación, las actividades agropecuarias y la infraestructura que puede alterar la conexión entre los ecosistemas acuáticos. No se vaya sin leer: Atención: Ministerio de Ambiente mantendrá el Plan de Manejo de Hipopótamos y anuncia nuevas medidas Bloque de preguntas y respuestas:

Los cuatro manatíes fueron encontrados en los caños San Silvestre y El Rosario, en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, Santander. ¿Que causó la muerte de los manatíes? La posible contaminación por hidrocarburos es una de las hipótesis que se investigan, debido a reportes sobre trazas de grasas y aceites en el caño El Rosario. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado que esta sea la causa de las muertes. ¿Qué otros animales han aparecido muertos en Barrancabermeja?